Conte su Raspa: "Partiti tutti quelli che volevano andare. Non tratterrò più nessuno"

Nella conferenza stampa odierna di fine ritiro, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha sfruttato la domanda su Raspadori e Simeone per chiarire la sua posizione sui giocatori andati via.

Via in attacco Raspadori e Simeone, cosa perde tecnicamente il Napoli?

"Prima di tutto voglio ringraziare i calciatori che sono andati via e che hanno contribuito allo Scudetto, tra questi pure Kvara, l'ho già fatto, nel suo percorso ha fatto 5 gol ed ha influito. Mi riferisco a Jack, Simeone, Ngonge, Rafa Marin, tutti quelli in rosa. Rimarrà sempre un affetto. Così come voglio specificare, chi è andato via ha chiesto di andare via per diversi motivi, questo sia chiaro. Dopo il primo anno ho chiesto garanzie ad ADL di conferma obbligatoria di alcuni, già non c'erano basi, bisognava partire da un minimo, dopo il mio primo anno la mia porta è aperta, chi non vuole rimanere è libero di andare. Poi è giusto che il club debba trovare la quadra economica, ma io non tratterrò mai più nessuno, soprattutto chi è già qui da un anno, o per avere più spazio o per ragioni familiari o altre vorrà andare via, sarà libero, ovviamente trovando l'accordo economico. E' stato così con questi calciatori, Jack mi ha detto che voleva andare per quest'opportunità e gli ho detto se trovi la quadra economica grazie di tutto, è giusto che ognuno scelga la propria strada".