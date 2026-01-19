Conte su Vergara: "Una gara col Napoli ne vale 30 in Serie B. Deve stare pronto"

Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Copenhagen-Napoli, settimo turno della league phase di Champions League, e tra i vari temi si è soffermato anche sull'azzurro Antonio Vergara e sugli altri giovani della rosa: "I ragazzi come Vergara, Ambrosino, Marianucci, abbiamo portato anche due ragazzi della Primavera... devono stare svegli e devono stare pronti perché abbiamo bisogno.

Si sono allenati con noi, hanno fatto dei progressi importanti, giocare una partita nel Napoli vale giocare 30 partite in Serie B. Giocarne una in Champions forse ne vale anche 60. Quindi contenti di averli con noi e di vedere questa crescita, devono stare a disposizione pronti a dare il contributo. Come ho detto ad Antonio (Vergara, ndr): 'Noi ti aiuteremo, ma tu ci devi aiutare, perché se ti metto in campo è perché mi aspetto un aiuto'. Lui lo può fare, Ambrosino lo può fare, questi ragazzi sono pronti per darci una mano".

