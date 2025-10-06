Conte sui due moduli: "Vi spiego cosa cambia, per noi due sistemi consolidati"

Il Napoli ieri è partito col 4-3-3 e poi nella ripresa è passato al 4-1-4-1, al contrario rispetto a quanto fatte in tante altre situazioni quest'anno. Sui due sistemi di gioco si è soffermato anche Antonio Conte, intervenuto nel post-partita in conferenza stampa: "Abbiamo due situazione consolidate, una è quella dei 4 centrocampisti ma c'è bisogno di un giocatore particolare. L'altra è il 4-3-3 o il 4-2-3-1. Con i 4 centrocampisti abbiamo più palleggio e dominio, nel 4-3-3 cerchiamo soluzioni per isolare gli esterni nell'uno contro uno. Nel primo tempo non siamo stati bravi e il Genoa ci ha stoppato".

Come mai quel primo tempo? "Non è stata una prestazione brutta nel primo tempo, ma non abbiamo riempito bene l'area e non siamo riuscuti ad essere pericolosi. Nell'intervallo ho detto qualcosa di tattico ai ragazzi, dovevamo attaccare la loro linea alta e l'abbiamo fatto. Già prima dei cambi, l'ingresso di De Bruyne e Spinazzola, avevamo già creato qualcosa. Sta a me e allo staff fare capire ai ragazzi certe situazioni. Nel secondo tempo abbiamo attaccato molto bene la loro linea alta".