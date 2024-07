Conte sui moduli: “Mercato per avere più soluzioni, Olivera lo vedo sia da braccetto che da terzino”

Nel corso della prima conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato dei moduli che utilizzerà.

Nel corso della prima conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato dei moduli che utilizzerà soffermandosi sul ruolo di Mathias Olivera: "Lavoreremo su un tipo di costruzione che si può utilizzare sia a 4 che a 3. Nel momento in cui serve equilibrio bisogna dare certezze, ma durante il campionato avremo la possibilità che senza cambiare costruzione si può cambiare solo pressione, può diventare un 4-4-2 e non un 4-3-3. Si può inserire un attaccante trequarti o un centrocampista. Col 4-3-3 la pressione alta un centrocampista si alza vicino all'attaccante, con un trequarti o Raspa è lui che si alza vicino alla punta in pressione.

Il mercato è fatto in funzione di questa idea, Buongiorno può giocare da centro-sinistra a 4 o centrale a 3, non dimentichiamo Olivera che lo vedo anche da braccetto di sinistra oltre che da terzino, così come Di Lorenzo, cercheremo di valorizzare le caratteristiche dei giocatori, quindi la qualità di Kvara, Politano, lo stesso Lindstrom, Ngonge, possono venire anche dentro e qualcuno poi deve aprirsi. Tatticamente la situazione è chiara, dovremo essere intensi, non voglio una squadra passiva ma che faccia la partita. Poi a parole si possono fare gli scienziati, vorremmo essere dominanti e dire tante cose, poi l'altra squadra è più forte e ti mette là dietro e ti devi mettere l'elmetto, perciò parliamo poco, pochi proclami e più bello sarà sorprendere, ma il mercato è finalizzato a questo".