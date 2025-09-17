Conte svela: "McTominay? All'inizio non credevo che potessimo prenderlo davvero..."

Conte svela: "McTominay? All'inizio non credevo che potessimo prenderlo davvero..."
di Pierpaolo Matrone

Il tecnico del Napoli Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Manchester City, ha parlato anche di Scott McTominay:  "Lo conoscevo già, l'ho sfidato in Inghilterra per due volte quand'era al Manchester United. Conosco e conoscevo le grandi potenzialità di questo giocatore come McTominay e mi chiedevo come mai non dominasse in Inghilterra visto che aveva grandi possibilità. Quando c'è stata la possibilità di acquistarlo qui al Napoli, a essere onesti in un primo momento non potevo credere al fatto che questa situazione fosse possibile. Può succedere davvero, ed è successo.

A volte si ha bisogno di una nuova esperienza. Si sta divertendo con noi, per uno come lui, che è cresciuto nello United, forse hai bisogno di cambiare dopo tanti anni e provare un'altra esperienza. E' successo con noi e siamo super felici di averlo, è un calciatore fantastico e un grande uomo".