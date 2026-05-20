Conte via, Del Genio: "Escludo motivo ambiente o tecnico. Forse c'è dell'altro..."

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Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 per parlare dell'addio ormai prossimo di Conte. Queste le sue parole a Linea Calcio: "Per me c'era tutto il terzo anno di Conte e c'erano tutti i presupposti anche con qualcuno che andava via. Si dovevano andare a sostituire giocatori che nell'ultimo anno non avevano fatto molto e quindi mi sembrava una cosa possibile in tutti i ruoli. Quindi per me poteva diventare ancora più forte il Napoli nonostante dei cambi. Io non andrei sulla motivazione tecnica per l'addio. Io la scarto, se poi Conte ci dice che va via per l'organico futuro va bene. Per me, però, aspettando novità da lui, si va su altri sentieri che faccio fatica a percorrere. Non lo so se addirittura ci siano state difficoltà con staff o giocatori. Col presidente pare non ci siano stati problemi.

Magari ci sono state difficoltà che hanno spinto all'addio. Escluderei invece la motivazione dell'ambiente. Non credo che tra giornalisti e tifosi ci sia un potere così grande da far cambiare idea ad allenatori di questa personalità come Conte. Mi sembrerebbe un segnale di debolezza per uno che ha litigato spesso anche con presidenti o dirigenti. Ricordiamo cosa successe a Torino con Agnelli. Quindi non penso si possa far influenzare dalla piazza e dalle pressioni che non erano collettive. Molti infatti lo avevano comunque sempre elogiato ed apprezzato".