Conte via? Del Genio: "Sostituto? ADL sa stupirci, magari esce nome a sorpresa..."

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Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 a Linea Calcio per commentare le voci che vorrebbero Conte accostato alla panchina della Nazionale italiana: "La volontà del Napoli è confermare Conte e fare il terzo anno con lui, quindi ora aspettiamo che si incontrino. Se ci saranno punti di contatto necessari si andrà avanti insieme.

Poi entra in scena il discorso Nazionale e quindi Conte potrebbe andar via non per distanze col Napoli ma per volontà di fare una scelta che nel caso sarebbe da rispettare e Adl ci ha già detto che la rispetterebbe. Quindi oggi Conte resta? Non lo sappiamo, 50 e 50. Per il successore, stiamo calmi. Possiamo parlarne, esprimere preferenze, ma con Adl è molto più probabile il colpo di scena, il nome a sorpresa, che quelli che adesso stanno facendo tutti quanti".