Sabatini a sorpresa: "Il più grande trequartista italiano gioca nel Napoli"

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Walter Sabatini, dirigente, ha parlato a Tuttosport del Napoli e dei protagonisti di questa stagione: "Il Napoli? Devono provare a credere sino alla fine alla rincorsa. Ma lo faranno, guardate con quale sfrontatezza e con quale forza e efficacia è entrato in campo col Milan quello che per me è il più grande trequartista italiano, Politano.

E poi c'è Conte che continuerà a lavorare sodo, sicuramente. Cosa penso dell'autocandidatura di Conte a ct? Non avrei nulla da eccepire. Potrebbe essere sembrata una cosa arrogante, ma io l'apprezzo, è un atto di coraggio in questo momento. Io come ds della Nazionale? Non ci ho mai pensato, però le dico che come idea generale potrebbe essere l'inizio di una nuova struttura, che avvicinerebbe l'Italia al modello di squadra permanente, senza limitarla a rappresentativa dell'ultimo momento. La nazionale deve esistere tutti i giorni. Un direttore sportivo potrebbe essere il collagene per la costruzione di un gruppo permanente".