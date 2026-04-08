La proposta di Capuano: "Mettiamo un veto alla presenza degli stranieri in Primavera"

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"In Italia c’è l’illusione che se è uno è giovane, deve giocare, ma non è così".

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’allenatore Eziolino Capuano: "Chi è bravo deve giocare, chi non lo è deve fare un altro sport. Altrimenti ripetiamo le stesse stupidaggini da 30 anni. La mia proposta è di mettere un limite alla presenza di giocatori stranieri all’interno delle primavere delle squadre italiane. Ormai ci sono 6 o 7 calciatori stranieri in ogni settore giovanile, questo non va bene. I risultati parlano per la presidenza di Gravina, ma non mi sento di buttare la croce tutta addosso a lui così come non lo farei per Gattuso e Buffon. C’erano dei collaboratori che avrebbero dovuto aiutarli. Ci sono una serie di situazioni che vanno riviste completamente. Il Como dei miracoli non ha un giocatore italiano che gioca e non vale solo per i top club, ma anche per squadre come Verona e Sassuolo.

In Italia c’è l’illusione che se è uno è giovane, deve giocare, ma non è così. I giovani se sono forti giocano, altrimenti vanno a giocare in serie minori come la Lega Pro. Dopo di che, in Italia per paura di perdere un giocatore bisogna metterli subito sotto contratto. Io ho girato per l’Europa e ho allenato i giovani. Una delle mie più grandi soddisfazione è quando vedo un giovane e posso dire: “È arrivato a quei livelli”! Massimiliano Allegri può piacere o meno come allenatore a causa del suo essere pragmatico e poco bello dal punto di vista estetico, ma alla fine arriva ai suoi risultati. Per questo dico che ha anche futuro come allenatore.

La cosa più bella che ho visto ieri nel corso di Real Madrid-Bayern Monaco è stata vedere una squadra che vince 2 a 1 e continua a ripartire e a raggiungere la metà campo avversaria dimostrando una grande capacità di occupazione degli spazi. Con tutto il rispetto per Vinicius Junior, ma quello che ho visto fare ieri sera da Olise non l’ho visto fare neanche dal miglior Cristiano Ronaldo. È un giocatore devastante che attacca e recupera palla con una tecnica straordinaria. L’intensità di gioco va allenata, soprattutto in eccellenza e nelle competizioni sportive europee poiché va migliorata la resistenza delle tante fibre diverse. Questo è un dato incontrovertibile. Chi dice il contrario non capisce di calcio. Ricordatevi: il calcio è passione, sofferenza e dolore!".