Del Genio: "Contento per un acquisto del Napoli, lo seguivo da tempo"

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Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 a Linea Calcio per parlare della prova da falso nove di Giovane contro il Milan: "Giovane mi piace molto, sono stato contento per il suo acquisto, a Verona l'avevo seguito. Le sue caratteristiche sono chiare, può fare anche la prima punta ma non come Lukaku e Hojlund.

Con lui bisogna giocare in modo diverso. Neres prima punta non riceveva palla addosso, Giovane forse non lo conoscevano così bene, ecco perché all'inizio gli è arrivata qualche palla addosso, poi nel secondo tempo ha fatto un'ottima partita e quindi ora che non c'è Lukaku è lui l'alternativa a Hojlund ma lo sfrutterei anche nei due dietro la prima punta".