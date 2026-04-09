Del Genio: "Contento per un acquisto del Napoli, lo seguivo da tempo"
Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 a Linea Calcio per parlare della prova da falso nove di Giovane contro il Milan: "Giovane mi piace molto, sono stato contento per il suo acquisto, a Verona l'avevo seguito. Le sue caratteristiche sono chiare, può fare anche la prima punta ma non come Lukaku e Hojlund.
Con lui bisogna giocare in modo diverso. Neres prima punta non riceveva palla addosso, Giovane forse non lo conoscevano così bene, ecco perché all'inizio gli è arrivata qualche palla addosso, poi nel secondo tempo ha fatto un'ottima partita e quindi ora che non c'è Lukaku è lui l'alternativa a Hojlund ma lo sfrutterei anche nei due dietro la prima punta".
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