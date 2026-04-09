Ferrara-murale, Cannavaro: "Gli ho detto una cosa. Se uno va alla Juve è lavoro..."
Fabio Cannavaro, ex azzurro, oggi tecnico della nazionale uzbeka, ha rilasciato un'intervista a Le Iene in uno speciale dedicato all'attesa per il Mondiale: "Ferrara non è sul murale del Maradona? C'è una parte di tifosi che non gli ha perdonato che lui sia andato alla Juve. Io gli ho detto di non arrabbiarsi, è inutile. Ci sono dinamiche da professionista che vanno capite. Non è che non vai alla Juve perché sei napoletano, quello è lavoro. Certo, è normale, se vai in una squadra e ogni volta baci la maglietta, allora c'è qualcosa che non va. Napoli? Ho un legame talmente forte che io devo sempre tornare a casa".
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