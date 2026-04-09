Kvaratskhelia show, Capello: "Nel Napoli dribblava e si accontentava..."

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Negli studi di Sky Sport, durante le notti Champions, Fabio Capello ha parlato del Psg e di Kvaratskhelia che ieri ha segnato contro il Liverpool il gol del 2-0 per i quarti di finale. Per il georgiano ottava rete quest'anno in Champions. Capello di lui ha detto: "Kvara nel Napoli si accontentava, perché era bravo, dribblava ma non tornava o tornava pochissimo. Non cambiava ritmo per il pressing e per fare tutte queste cose. Nel Psg però se vuoi giocare devi fare questo perché è Luis Enrique che te lo chiede e tutti devono farlo".

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