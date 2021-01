Corbo: "40mln della qualificazione Champions vitali per mantenere gli ingaggi alti attuali"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Antonio Corbo che si è soffermato ad analizzare il monento difficile del Napoli: "E’ un momento difficile perché la classifica tutto sommato è più che discreta, il calendario delle prossime partite è favorevole ma non si possono più commettere passi falsi. Solo la qualificazione alla Champions ti fa incassare una quarantina di milioni e solo così il Napoli potrà mantenere inalterati gli ingaggi che sono altissimi, visto che mancano incassi e sponsor per via della situazione economica globale che è critica".

Su Gattuso: "Ha sbagliato a dare gli ordini ai giocatori, a non farli eseguire nel migliore dei modi, c’è un momento di grandissima confusione e ADL è molto arrabbiato. Gattuso uole applicare un modulo che va contro le caratteristiche della squadra ma magari con il ritorno di Osimhen si ritorna a giocare bene. Devi rimetterti subito col centrocampo a tre visto che Bakayoko e Demme hanno fatto fatica a Verona. Gattuso deve riflettere ed effettuare una revisione tattica”.