Corbo accusa: "Assalto alla memoria di Maradona, ora sono tutti amici..."

Antonio Corbo, firma de La Repubblica, ha parlato ai microfoni, commentando i temi di casa Napoli: "Maradona era un uomo di spirito, aveva voglia di sorridere. Riderebbe pure ascoltando me adesso. Da quando è morto Maradona tutti scrivono e ricordano che sono tutti amici. Io sono stato in giro con Maradona per anni, non ricordo questi incontri. C'è stato un assalto alla memoria di Maradona, lassù starà sorridendo anche di noi. Lo stadio è stato sempre di Maradona, anche giocatori importanti hanno detto nel tempo di aver accettato Napoli perchè è stata la squadra di Maradona".