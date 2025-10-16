Corbo: “Acquisto Lucca frettoloso! Perchè Hojlund non è stato preso prima del ko di Lukaku?”

Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, è intervenuto a "Napoli Magazine Live", su Radio Punto Zero: "Spero che McTominay possa riprendere le sue quotazioni anche nel campionato italiano. Lo scorso anno è stato il top player-copertina del Napoli. Quest’anno ha avuto qualche difficoltà, Conte deve registrare le difficoltà con De Bruyne. Inoltre, l’allenatore deve garantire le incursioni dello scozzese. Il calcio è studio non solo parole: De Bruyne è stato il migliore con l’84% dei passaggi riusciti. Insomma, l’ex Manchester City deve garantire l’ultimo passaggio e McTominay le incursioni. Nei miei editoriali e commenti su Repubblica, già dal principio della stagione, ho scritto: se il Napoli vince lo scudetto nonostante la mancanza di giocatori chiave, allora ho auspicato uno studio approfondito per capire se ci sono delle criticità nella preparazione.

Quanto prima scriverò un pezzo per parlare del campionato in generale. Questo campionato merita una grande attenzione. I preparatori accelerano la preparazione, ma non tutti i giocatori hanno il fisico per sostenerla. Bisognerebbe studiare la preparazione adeguata per ogni giocatore. E’ più facile che se ne parli nel bar dello sport che nelle sedi opportune. Chi studia lo sport sostiene che certe scorie dello scorso anno vanno smaltite con opportuni recuperi proprio quando i giocatori sono a riposo. Se è vero che i giocatori sono un’azienda col fatturato, devono andare in vacanza col personal trainer per colmare le lacune.

Hojlund? Ha certamente le stimmate per essere un grande attaccante che possa incidere, è un giocatore straordinario, ma perché non è stato preso prima dell’ingaggio frettoloso di Lucca? Il Napoli è stato bravo a prendere Hojlund nella scelta disperata della sostituzione di Lukaku. Non posso, però, fare lo stesso per chi ha scelto un giocatore come Lucca che ancora deve andare in Nazionale. Il campionato sarà vinto non solo da chi conta sulla tattica, ma anche da chi porta in campo la squadra meglio preparata".