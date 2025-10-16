L’ex PT Ancora esalta Rrahmani: “Un fenomeno! Tra i più forti che ho conosciuto in carriera”
A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Tiberio Ancora. Nel corso dell’intervista, l’ex personal trainer del Napoli di Antonio Conte si è soffermato su alcuni singoli, tra cui Amir Rrahmani, per il quale ha speso parole al miele: “Rrahmani è un fenomeno, è un ragazzo perbene, un grande atleta, non dice mai una parola fuori posto, è sempre primo negli allenamenti, vive il calcio dal lunedì alla domenica e si identifica in Chiellini e Buffon. Rrahmani è il giocatore tra i più forti che ho conosciuto nella mia vita".
