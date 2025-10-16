Infortunio Lukaku, Marino: “Serve prudenza! Tornerà in tempo per la volata scudetto”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il dirigente sportivo Pierpaolo Marino: “A Torino mi aspetto un Napoli che possa dare continuità a quello che ha fatto vedere fino ad ora. La sosta è arrivata in un momento in cui serviva un po’ di tempo per recuperare gli infortunati, e ai calciatori in attività ha dato la possibilità di corroborare il loro buon momento, andando a esaltarli con delle prove molte positive. È stata una sosta secondo me utile e produttiva.

Lukaku? Ci andrei piano, perché ha avuto un infortunio molto serio. Bisogna avere i piedi di piombo e non sono così convinto che Lukaku possa diventare un competitor di Hojlund già a dicembre. Il danese avrà la possibilità di prendersi l’attacco del Napoli ancora per un po’ di tempo. Il belga sarà disponibile grado per grado, partendo dalla panchina e che dovrà pian piano reinserirsi. Lucca e Hojlund avranno ancora spazio, ma quando Conte recupera Lukaku sarà un’ottima notizia. Tornerà in tempo per la volata scudetto”.