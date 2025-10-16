L’ex Juve Estigarribia sicuro: “Ho fiducia, Tudor porterà lo Scudetto!”

Marcelo Estigarribia, ex calciatore della Juventus, in esclusiva ai microfoni di TuttoJuve.com ha parlato delle ultime vicende in casa bianconera e non solo: “La Juventus ha iniziato alla grande con tre vittorie consecutive, poi ha un po' rallentato. E' una squadra che non molla mai, che è riuscita sempre a reagire nei momenti di difficoltà e lo dimostra il fatto che sia ancora imbattuta. Ora arriveranno due trasferte difficili con Como e Lazio in campionato, ma la sfida più importante sarà quella con il Real Madrid. In Champions sono arrivati dei pareggi con Dortmund e Villarreal, far bene con il Real significherebbe avvicinarsi alla qualificazione al prossimo turno. Anche se siamo solo all'inizio del torneo".

Non so se hai la stessa impressione, ma a questa Juventus manca ancora un po' di equilibrio. "Sì, è vero. Ho notato che non giocano sempre gli stessi giocatori, vedo che non c'è mai lo stesso attaccante o lo stesso centrocampista centrale in due partite di fila. Il mister, però, starà lavorando per trovare una quadra e scegliere così l'undici tipo. Nella Juventus ci sono tanti buoni giocatori e di livello, quindi posso comprendere le sue decisioni".

Se Conte fosse davvero l'allenatore della Juve, oggi a tuo parere i bianconeri avrebbero un altro rendimento? "Non posso rispondere a questa domanda, semplicemente perché il mister non allena la Juventus. Penso sia più giusto parlare di quello che vediamo e non vedo la Juventus così lontana dalle prime in Italia. Ci sono tante squadre forti, certo, tra cui il suo Napoli, ma sono convinto che Igor Tudor sia la persona giusta che riporterà lo scudetto a Torino. Io, da tifoso, ci spero tanto. Quando sono in corso dei cambiamenti, e ci sono dei giovani di prospetto, bisogna avere sempre pazienza. La Juve non ha fatto una rivoluzione come l'estate scorsa, ma non sono stati presi dei campioni come De Bruyne o Hojlund. Sono arrivati dei buoni giocatori e tutti dall'estero, quindi devi dargli il tempo di ambientarsi e di far bene. Per avere dei giocatori pronti, a mio parere dovevi acquistare dal campionato italiano".