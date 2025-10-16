L’ex Juve Porrini: “Tudor integralista? Conte l’anno scorso ha cambiato, prenda esempio”
A Radio Bianconera, nel corso di Fuori di Juve, è intervenuto l’ex bianconero Sergio Porrini, che si è espresso così su Igor Tudor: "Integralista lui? E' importante avere un'idea principale e avere l'umiltà di poterla cambiare se le cose non dovessero andare bene, come ha fatto lo scorso anno Conte a Napoli. Devi avere l'umiltà di cambiare, ma all'inizio se vuoi dare un'organizzazione devi partire con un concetto. Se poi qualcosa non quadra, devi cambiare. I tecnici bravi cambiano se il momento non è buono".
