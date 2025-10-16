Podcast Marangon: “Il Napoli ha dimostrato di non essere così superiore rispetto alle altre”

L'ex calciatore Luciano Marangon è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Per l'attacco della Roma si parla di Zirkzee. Potrebbe diventare un'occasione in prestito per Gasperini?

"È un giocatore che potrebbe fare molto comodo alla Roma. Forse la formula del prestito con una parte dell'ingaggio pagata dal Manchester United potrebbe diventare percorribile. Se tornasse quello di Bologna potrebbe far comodo per le sue qualità. Io ai miei tempi sono andato in prestito dal Napoli alla Roma e se sei un professionista serio puoi sfruttare l'occasione. Ho visto che ha affrontato male l'avventura inglese, essendo finito per perdere la fiducia dell'allenatore. Le qualità tecniche ci sono, ma non lo conosco e non so che tipo di testa possa avere".

McTominay pensi che stia soffrendo la presenza di De Bruyne in campo?

"Non credo, il Napoli ha dimostrato di non essere ad un livello così superiore rispetto alle altre, anche se rimane una squadra forte. Dovrà mantenersi presente in tutte le competizioni e Conte, che è un allenatore preparato, dovrà essere bravo a gestire tutti gli effettivi. In ogni caso non avrei preoccupazioni su McTominay".

La Roma può rimanere in lotta per il titolo?

"Mi limito a dire che se Roma e Napoli con i loro problemi sono in testa alla classifica pensa che cosa combineranno quando li avranno risolti".