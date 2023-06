Corbo: "Ad aprile il Napoli si è fermato di nuovo, ma i tifosi sono ciechi e attaccano me..."

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "De Laurentiis non deve scegliere l'allenatore subito, ma deve prima decidere se vuole rivincere il campionato o andare più avanti in Champions League. Se vuole rivincere lo Scudetto e raggiungere almeno la semifinale di Champions League deve fare una squadra più forte e continua nel rendimento, cioè ad aprile non può fermarsi.

Io sono stato attaccato perché ad aprile il Napoli si è fermato per il secondo campionato di seguito, c'è stato il solito aprile nero, ma i tifosi sono ciechi, mi hanno dato del criticone".