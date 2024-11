Corbo: "ADL con la sua lettera si è rimesso al di sopra della scena"

vedi letture

Il giornalista Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, commenta la lettera social di De Laurentiis a pochi giorni dalla sfida di Milano, in programma questa sera.

"Scrivendo, ha giocato in anticipo la sua partita. Uno dei due presidenti ha già vinto la supersfida di stasera a Milano. Con il Napoli primo a 25 e l’Inter seconda a un punto, Aurelio De Laurentiis è volato a Los Angeles l’altro polo dei suoi affari milionari lasciando un messaggio da leggere a futura memoria. Comunque finisca a San Siro, si è rimesso non al centro della scena, ma al di sopra. Come dev’essere il proprietario di una società che ha sospeso a tempo i suoi poteri esecutivi per cederli all’allenatore manager. Antonio Conte, unico tecnico che in serie A decida il mercato. Con la finezza intellettuale del personaggio in poche righe ha fissato molti concetti. Ferma i primi spifferi contrari in dibattiti e social dopo l’indiscussa vittoria dell’Atalanta, rientrata una settimana fa proprio a Napoli nel giro scudetto. Ribadisce che il Napoli punta alla qualificazione Champions e non solo allo scudetto, abbassando così la febbre già scoppiata intorno alla capolista".