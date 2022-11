Corbo: "Adoro il Napoli, ma ora si è condannato a una realtà prima inimmaginabile"

Il giornalista Antonio Corbo ha parlato a Kiss Kiss Napoli

Il giornalista Antonio Corbo ha parlato a Kiss Kiss Napoli: "Sono in lieve contrasto con l'opinione pubblica. Il Napoli in Inghilterra ha superato il turno, vero, ma i due gol presi devono far riflettere sia Spalletti che i giocatori. Uno squadrone come il Napoli deve essere attento fino alla fine. Già oggi voglio una replica, voglio capire se il Napoli è quello dell'inizio di stagione o quello che ha ceduto ad Anfield. Ovviamente sono entusiasta di questo Napoli, che ha fatto cose straordinarie, ma ora si è condannato ad una realtà inimmaginabile in estate".