Corbo: "Ancelotti deluso e forse offeso! Viene criticato, ma fa solo il bene del Napoli..."

Analisi del momento attuale del Napoli dalla voce di Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Quando s'è accomodato Ancelotti in panchina a Torino, ho visto un uomo deluso e forse offeso perché s'è sentito al centro di un processo che lui sa di non meritare. Non solo per il suo passato, ma perché quest'anno lui si è comportato con una generosità e una voglia di cambiare che l'hanno indotto a sopportare tutto. Anche nel caso Insigne, lui ha fatto finta di niente perché doveva fare l'intesse del Napoli. Che poi abbia commesso degli errori è fuor di dubbio, ma ci sono allenatori che fanno peggio".