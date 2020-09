Corbo: "Basta con questa buffonata di illazioni, solo solidarietà e rispetto per ADL!"

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, ha commentato la positività di Aurelio De Laurentiis al Covid-19 ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il primo sentimento di una persona normale è quella di dare solidarietà a chi in questo momento non sta bene, ossia De Laurentiis e sua meglio, sperando che tutto vada bene. Tutti quelli che invece obiettano fanno parte di una farsa che vede sempre più macchiette. Siamo tutti bravi ad offendere gli altri, ma siamo sempre pronti a fare piaggeria, a fare richieste a De Laurentiis o a un altro presidente. Basta con questa buffonata di illazioni, De Laurentiis ha preso il virus come lo possiamo prendere tutti. Massimo rispetto a chi incappa in questa sfortunata situazione".