Corbo consiglia ADL: "Valorizzi le figure intermedie come Giuntoli e suo figlio Edo"

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, ha provato a dare un consiglio ad Aurelio De Laurentiis nella gestione di questo periodo, nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Deve creare dei personaggi intermedi, non può sempre fare tutto e decidere tutto. In mezzo c'è solo il figlio Edo, che non ha il carisma per dialogare con la squadra. Il presidente deve valorizzare il ruolo di Giuntoli e quello del figlio, ossia quelle posizione intermedie che all'interno di una società devono esserci altrimenti De Laurentiis potrebbe andare in difficoltà".