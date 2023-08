Corbo: “Consiglio a Garcia di incatenarsi per farsi comprare l’erede di Kim”

Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte

Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte: “Raspadori al 50% mi è piaciuto, dall’inizio dell’anno non ho capito perché dobbiamo verificare se è forte o meno. Secondo me è forte, ma va inserito quando serve al Napoli e non viceversa. Il vero problema è l'utilizzo tattico dell’ex Sassuolo. Raspadori deve giocare vicino all’area, ha opportunismo e tiro, è lì che può fare bene. A Garcia piace? Gli suggerisco per la verità di incatenarsi allo stadio per farsi comprare l’erede di Kim, questa è la cosa importante. Raspadori, ripeto, è un ottimo giocatore, che ci sta bene nella rosa di una squadra che vuole vincere lo scudetto, ma ostinarsi a farlo giocare lasciando in panchina per un’ora uno come Kvaratskhelia mi sembra controproducente.

Il Napoli indebolito rispetto all’anno scorso? Non credo, perché Osimhen con un anno in più è ancora più consapevole, Di Lorenzo è ancora più forte di qualche anno fa, ci sono tante cose che rendono il Napoli ugualmente forte, al netto dell’assenza di un grande difensore, come lo era Kim.

De Laurentiis negli spogliatoi prima dell’inizio della gara? La interpreto in senso positivo, ha voluto dimostrare di essere al fianco del proprio allenatore per legittimarlo e legittimare la sua scelta. Dovesse andare male il mister, il presidente sarebbe corresponsabile”.