Calamai: "Follia del Milan! Ultima chiamata per Allegri: è la grande sfida di ADL"

vedi letture

Calamai su Allegri: Napoli ultima occasione per rilanciarsi e conquistare i tifosi.

Il giornalista Luca Calamai, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri partendo dalla situazione in casa Milan: "Ibra commentatore ai Mondiali è l’ultima follia del Milan. La società rossonera sta provando a ripartire e una delle poche figure dirigenziali rimaste si diverte a fare l’opinionista negli Stati Uniti. Mi verrebbe da dire: speriamo che almeno individui qualche talento da portare in Serie A. Ma ho i miei dubbi. Ibra è stato un formidabile campione ma per il momento è stato un disastroso dirigente. Non so cosa aspetta Cardinale a fare le sue scelte. Serve un vero uomo di calcio in società e serve un grande allenatore. La caccia ai tecnici stranieri non mi appassiona. Il Milan ha bisogno di essere subito competitivo e un tecnico che non consce il nostro campionato, il nostro calcio potrebbe avere problemi nei primi mesi. Mi sembra tutto sbagliato. E tutto poco rispettoso dell’amore di un popolo, quello rossonero, che meriterebbe più rispetto. Il Milan non ha bisogno di scommesse ma di certezze. Fossi io Cardinale punterei dritto sul ritorno di Paolo Maldini e su una figura come Conte. Invece c’è la voglia di stupire. Di inventare il colpo geniale.

Dal Milan se n’è andato Allegri. La grande sfida di De Laurentiis. Max non ha conquistato i cuori dei tifosi del Napoli. Allegri deve capire che gli ultimi suoi risultati insieme alla politica del corto muso lo hanno reso agli occhi di tanti innamorati del pallone come un allenatore superato. Pronto per la pensione o per un ruolo da commentatore televisivo. Conosco l’orgoglio del tecnico livornese. Sono sicuro che lui abbia chiaro in testa che Napoli è l’ultima opportunità per riprendersi un ruolo di primo piano. Al Maradona avrà una squadra di livello, con tanti giocatori top. Proponga finalmente un progetto nuovo, coraggioso. Dimostri di non essere rimasto prigioniero del passato. Altrimenti dovrà solo e soltanto vincere lo scudetto e portare il Napoli almeno ai quarti di Champions per entrare nel cuore dei suoi nuovi tifosi".