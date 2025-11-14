Corbo: “Conte deluso e stressato! L’idea di un allenatore-manager è fallita”

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista di Repubblica, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Le parole di Conte lasciano dubbi sulla sua serenità. C'è qualcosa che non va e bisogna riconoscere al mister un momento di stop: è giusto che si vada a riposare e rimetta insieme le idee, per poi tornare nelle condizioni migliori per riprendere il suo lavoro, molto duro ed altrettanto importante. Quanto sta succedendo dimostra come sia fallita l'idea di un allenatore manager.

Conte è stressato perché è una persona onesta e perbene, quindi sente peso responsabilità. La preparazione dà momenti di criticità ed è innegabile. Da persona seria qual è, il mister sente questo disagio e questa delusione. Si capisce perché ha degli atteggiamenti balzani, altalenanti e contraddittori. Spero che tutto l'ambiente abbia la massima comprensione per un allenatore che ha dato grande prova di sé in carriera ed ancor oggi sta dando tutto per il Napoli e poco per se stesso, perché in questa fase chi ci rimette è anche lui, perché sta dando un'immagine particolare di sé, di non piena affidabilità”