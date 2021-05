Corbo fa notare: "Gattuso ha deciso il suo futuro e ADL ha cambiato i suoi tweet"

Nel suo Graffio, editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo ha scritto: "Ancora due partite. Elegante anche la gestione di uno snodo cruciale della stagione. Gattuso ha deciso di andar via, cambiano anche i tweet. Elogi alla squadra, silenzio stavolta sul tecnico. De Laurentiis si è forse convinto che nel calcio come in amore non sempre vince chi fugge".