Corbo: "Fazio ha caratteristiche alla Albiol, se Spalletti lo vuole..."

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Se Giuntoli e Spalletti pensano che Fazio sia all'altezza del Napoli si assumeranno le proprie responsabilità, dovessero prenderlo. Prima di esprimere un giudizio i tifosi, che credono di sapere tutto in base alla notorietà del nome, dovrebbero capire prima come sta il calciatore, che alla Roma ha fatto molto bene. Il Fazio che ricordo alla Roma aveva caratteristiche alla Albiol".