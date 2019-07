Corbo: "Insigne sognava la Premier, ma nessuno avrebbe speso certe cifre. Romperebbe patto con Raiola..."

Nel corso di Canale 8, il giornalista di Repubblica Antonio Corbo ha parlato del futuro del capitano del Napoli: "Il futuro di Insigne l'ha deciso il mercato. Si è consumata una grande favola. Sono molto sorpreso per una cosa che non immaginavo: le mediazioni degli intermediari sono inaccettabili. Quando Insigne si è rivolto a Raiola fantasticava il paradiso fatto di sterline, la Premier tutta aperta per lui. Forse ha fantasticato anche De Laurentiis che ha pensato di poter vendere Insigne, se lui avesse voluto andar via, per 80-90 milioni. Alla resa dei conti, con le percentuali di Raiola, ovvero la tariffa del 14%, si superano i 100 milioni, ma quale club accetta di acquistare Insigne per questa cifra? Il mercato ha detto che Insigne deve rimanere, il Napoli gli ha riaperto le porte, il giocatore ha riaperto le porte e se potesse romperebbe anche il patto col suo procuratore. Mi aspetto un super Insigne che viene da un sogno, si sveglia, ma è pronto ad affrontare la realtà".