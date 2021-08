Corbo ipotizza: "Napoli-Verona? Probabile un diverbio tra squadra e società prima della gara"

Nel corso di Marte Sport Live su 'Radio Marte', è intervenuto Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica: "Dobbiamo ancora capire come sia andate davvero le cose contro il Verona. In quell'occasione è successo qualcosa, la squadra si è incupita ed ha avuto un cambio d'umore. Ho fatto delle domande per capire la situazione. Gennaro Gattuso sembrava rassegnato ad un risultato negativo e la squadra non spingeva più. Quella partita la osservo più volte, nella mia memoria, e un giorno o l'altro dovranno darci una spiegazione. Probabilmente c'è stato un diverbio, un momento di dissapore, con qualcosa che è stato chiesto dai giocatori e non concesso dalla società. Avranno chiesto esplicitamente un qualcosa prima della partita e non l'avranno ottenuto".