Corbo: "Juan Jesus? Se c'è una situazione dignitosa anche per lui, andrebbe percorsa"

vedi letture

Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, è intervenuto a Napoli Magazine Live su Radio Punto Zero

Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, è intervenuto a Napoli Magazine Live su Radio Punto Zero: “Il Napoli sta guadagnando tempo, siamo ancora a metà luglio e gli azzurri si sono già mossi sul mercato e hanno le idee chiare sia in uscita, che in entrata. Non è il Napoli dei dubbi e dell’attendismo, anzi, si stanno prendendo anche giocatori maturi e già formati non pensando solo al fare plusvalenze. Osimhen al PSG e Lukaku al Napoli? Dico la mia, ma sono quasi certo di sbagliare. Se vedo un Victor così sorridente e motivato, ci penserei tre volte prima di venderlo. Da una parte c’è una perdita secca se il bomber dovesse restare al Napoli, ma dall’altra c’è la possibilità di tenere un campione che può addirittura aumentare di valore grazie alla sua cifra tecnica.

Juan Jesus? E’ stato uno dei punti negativi della scorsa annata, se ci può essere una situazione che sia dignitosa anche per il calciatore, per me andrebbe percorsa. Molti suoi errori sono costati la vittoria in varie occasioni per il Napoli. Il centrocampo? Folorunsho sarebbe il vice-Anguissa e ricordo di averlo visto 2-3 anni fa a Castel di Sangro. In quell’occasione mi piacque tantissimo e lo reputo un giocatore molto interessante che starebbe bene nella rosa di Conte. Gaetano? Ha un problema, è napoletano e gli si chiede sempre di più. Se il Napoli può trarre il meglio dal calciatore lo terrei, in caso contrario farebbe bene ad andare via”.