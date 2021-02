Corbo: "La mission di Gattuso è il quarto posto. Insigne straordinario ma discontinuo"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Antonio Corbo, giornalista. "Gli operatori di calcio devono mantenere rapporti di formale eleganza. Che Gattuso e De Laurentiis vada d'accordo o meno m'interessa poco, contano i risultati. Gattuso deve confrontarsi con le cifre, lo stesso De Laurentiis. La mission è centrare la qualificazione Champions, al di là delle simpatie e delle antipatie. Gattuso deve elevare la media dei risultati perché il Napoli deve fare altri 36 punti in 17 partite. Al momento la sua media è a 1,90. Se ci riesce ha fatto il suo dovere, se non ci riesce ha fallito il progetto. Le lacrime e i languori non contano niente. Insigne? A volte le sue prestazioni sono grandissime, non grandi. Però è un giocatore discontinuo: forse sente troppo la responsabilità della fascia. Giocatore di elezione: lo scegli e te ne fai un idolo. Ha avuto qualche momento di flessione com'è normale. Deve superare il perimetro della città e di essere un personaggio di statura nazionale, quindi di fregarsene. Il Napoli dovrebbe investire un po' di più nella medicina sportiva, ci sono sempre troppi indisponibili".