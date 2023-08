Corbo: “La squadra così come sta è molto forte. Basta indovinare un paio di mosse”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Antonio Corbo, prima firma La Repubblica

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Antonio Corbo, prima firma La Repubblica: "Sostituto di Kim? Sono sicuro che il Napoli si farà trovare al momento giusto, col giocatore giusto. Ci siamo soffermati molto su Kvara, Lobotka, Osimhen e altri, ma non ci siamo soffermati fino in fondo sulla grandezza di Kim. Era opportuno darsi da fare, forse, per indovinare il giusto sostituto. L’uscita di Giuntoli ha rallentato i movimenti di mercato? Non sul piano operativo. Giuntoli aveva lo stesso staff. La verità è che ha acquisito credibilità e personalità, andava da De Laurentiis e lo convinceva. Adesso c’è una lunga trafila da fare. Evidentemente, in Chiavelli manca la sicurezza per dare un ‘sì’. La prudenza non è un difetto, potrebbe essere una virtù.

Di quanti acquisti ha bisogno il Napoli? Di un giocatore di grande personalità e affidabilità al centro della difesa, accanto a Rrahmani. Occorre poi un sostituto di Lozano, se va via, e su Ndombele dico che non mi dispiacerebbe una soluzione interna. Strisciate favorite? Dobbiamo riconoscere che al nord suonano la gran cassa per motivi editoriali, di bottega. Il Napoli ogni anno parte come 7° favorito. La squadra così come sta è molto forte. Basta indovinare un paio di mosse, poi tocca a Garcia. Storica doppietta? Un traguardo possibile per due motivi: il Napoli, coi giocatori che ha, soprattutto lo straordinario Osimhen, è la squadra da battere; inoltre, le altre squadre non mi convincono fino in fondo.

Fiducia in Garcia? Sono attendista. Se mette Raspadori fuori posizione come sabato, mi sono detto che non va bene, è un talento naturale e con la loro fantasia ed effervescenza vanno usati nei pressi della porta. È giusto che lui sperimenti. Ho fiducia nel presidente".