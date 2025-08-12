Tacchinardi: “Il Napoli è una corazzata! Conte è il migliore e ADL gli ha costruito 2 squadre”

Intervenuto ai microfoni di "Sportmediaset", Alessio Tacchinardi, ex centrocampista tra le altre della Juventus, si sofferma sulla corsa scudetto: "La favorita è il Napoli, ha il migliore allenatore della Serie A, e De Laurentiis ha messo a disposizione di Conte 2 squadre. Il Napoli è una corazzata.

Attenzione, però, al mercato dopo ferragosto: se l'Inter dovesse riuscire a prendere Lookman, allora sposterebbe questi equilibri e si avvicinerebbe molto al Napoli. Se Milan e Juve, secondo me gli outsider, non dovessero sbagliare un paio di acquisti, potrebbero dire la loro. La mia griglia è: Napoli, Inter, Juve e Milan".