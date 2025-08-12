Graziani: “De Bruyne? Grande giocatore, ma voglio vederlo: in Serie A deve anche difendere”
L'ex attaccante e allenatore, Francesco Graziani, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva di alcuni temi legati alla Serie A, soffermandosi anche sull’arrivo al Napoli di Kevin De Bruyne: “E’ un grande calciatore però voglio vederlo nel nostro campionato. In Italia ti chiedono anche un po' la fase difensiva, di correre dietro a qualcuno, con l'aspetto tattico che a volte è predominante all'aspetto tecnico”.
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
