Graziani: “De Bruyne? Grande giocatore, ma voglio vederlo: in Serie A deve anche difendere”

Graziani: “De Bruyne? Grande giocatore, ma voglio vederlo: in Serie A deve anche difendere” TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:00Le Interviste
di Francesco Carbone

L'ex attaccante e allenatore, Francesco Graziani, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva di alcuni temi legati alla Serie A, soffermandosi anche sull’arrivo al Napoli di Kevin De Bruyne: “E’ un grande calciatore però voglio vederlo nel nostro campionato. In Italia ti chiedono anche un po' la fase difensiva, di correre dietro a qualcuno, con l'aspetto tattico che a volte è predominante all'aspetto tecnico”.