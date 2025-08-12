Pagliuca consiglia Donnarumma: "Vada da Guardiola ora o fra un anno all'Inter"

Rottura totale fra il PSG e Gianluigi Donnarumma. Il portiere e capitano della Nazionale italiana dopo il no al rinnovo è stato escluso dal club francese dalla lista dei convocati per la Supercoppa UEFA in programma domani sera contro il Tottenham. Una decisione, questa, che ha fatto molto rumore. E che attraverso le colonne de La Stampa è stata commentata da un altro estremo difensore che in azzurro ha scritto pagine importanti: Gianluca Pagliuca.

"Non capisco perché abbiamo preso Chevalier - spiega -. Donnarumma ha avuto tantissimi meriti nella conquista della Champions. È stato determinante in quasi tutte le partite. Purtroppo è stato inoperoso solo nella finale contro l’Inter. È il più forte del mondo. Credo possa valere qualche milione in più di ingaggio. Immagino che non si siano messi d’accordo sul rinnovo del contratto per motivi economici. L'accusa di non saper giocare bene con i piedi? Mi ricordo le interviste di Luis Enrique dopo le partite con Liverpool, Aston Villa e Arsenal. Lo elogiava dicendo che è un portiere straordinario. Avrei capito una mossa così in passato, quando c’era stato qualche problema e la critica non gli perdonava niente. Ma dopo questa annata trionfale non ha senso. La questione è economica".

E sul futuro di Gigio, Pagliuca non ha dubbi: "Fossi in lui andrei al volo da Guardiola. Oppure può anche restare tranquillo per un altro anno al PSG, giocarsi le sue chance e poi liberarsi a zero fra un anno. Magari all'Inter".