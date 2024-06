Corbo non ci sta: “Il papà di Kvaratskhelia ha scambiato il Napoli per il mercato del pesce”

Antonio Corbo, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Antonio Corbo, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sono in forte polemica con Kvaratskhelia, col padre e con l’agente. Da una parte c’è il Napoli che vuole recuperare il suo prestigio e poi arriva il padre di Kvaratskhelia che pensa che il Napoli sia la bancarella del pesce.

E’ importante che De Laurentiis faccia rispettare i contratti, il padre di Kvara deve mettersi in file e poi avranno anche l’aumento che sarebbe un atto di generosità del Calcio Napoli e non una pretesa da parte dell’entourage del georgiano. Il Napoli deve rimettere a posto e deve aggiornare la gerarchia dei valori in una società. E’ più importante il rispetto delle regole in un club e non il milioncino perso o guadagnato. Anche con Osimhen s’è perso tempo e s’è perso prestigio con Calenda che è andato diverse volte a Castel di Sangro l’anno scorso.

Conte? Il Napoli deve crearsi presto una sua casa dove esporre le sue coppe e non organizzare la presentazione al Palazzo Reale. Il Napoli a Piazza de Martiri aveva una bella sede, ora bisogna organizzarsi altrove. Il Napoli con Benitez fece un gran salto di qualità, ricordo che De Laurentiis per presentarlo ingaggiò cinque interpreti per fare la traduzione in diretta, quello fu un gesto da grande società. Io credo in uno stile che il Napoli debba acquisire creando un suo habitat”.