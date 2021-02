Corbo: "Qualificazione Champions vitale per il futuro. Gattuso resta fino a fine anno per mancanza di alternative"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista di Repubblica Antonio Corbo. “La squadra non funziona e nello stesso tempo non tornano i conti i conti, non tornano non certo per colpa della società che finora ha retto molto bene. Per quanto riguarda l'amministrazione, per via della pandemia il calcio europeo si avvia perdere 2 miliardi di euro e il Napoli che è la ventesima società italiana in Europa per fatturato ci rimette qualcosa come 31 milioni che sono abbastanza perché passa da 207 a 167 e quindi è una bella perdita. Questo significa che la società dovrà fare l'impossibile per centrare la qualificazione della Champions in modo da poter continuare e non perderci a livello economico.

Sulla discontinuità: La squadra è schizofrenica e va avanti con delle reazioni non per via della maturità ma per orgoglio mentale. Gattuso non andrà via, De Laurentiis non ha un allenatore di livello di ricambio quindi Rino resterà fino a fine anno. Al termine della stagione si diranno addio e il Napoli dovrà cercare un nuovo tecnico adatto al nuovo piano industriale. Più idee e meno soldi”.