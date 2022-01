Corbo: "Se il Napoli recupera lo svogliato Lozano, può lottare per il titolo"

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, nella sua rubrica 'Il Graffio', sull'edizione online del quotidiano, si sofferma sui possibili obiettivi azzurri: "Sta al Napoli non ricadere nella discontinuità. Non dev’essere il quarto posto l’unico obiettivo. Se recupera anche lo svogliato e intermittente Lozano, può lottare dal secondo in su. Dopo il pari grigio di Milan-Juve non è una utopia. Caro Spalletti, si giochi tutto. Meno prudenza e più coraggio".