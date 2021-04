Corbo: "Se Marotta torna alla Juve, chiederà a Giuntoli di seguirlo. Scenario più che possibile"

Nel suo editoriale per Repubblica, Il Graffio, il giornalista Antonio Corbo si è soffermato sulla notizia rilanciata oggi da Repubblica che riferiva di Cristiano Giuntoli in orbita Juventus: "Prima che sia dibattito, preciso: non è una notizia, ma una indiscrezione fondata. Se Marotta come è possibile tornerà alla Juve, di sicuro chiederà a Giuntoli di seguirlo a Torino. E' uno scenario destinato a ricomporsi. Qualcuno a Torino pagherà il conto del flop. Paratici è il primo ad essere in discussione. E' certo che Marotta stimi moltissimo Giuntoli. Questo dettaglio è certo: deriva da una mia fonte torinese".