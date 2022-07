Corbo: “Siamo ancora a pensare a Mertens che ha 35 anni, dovremmo volare più in alto”

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Siamo ancora a pensare a Mertens che ha 35 anni, ma dovremmo volare più in alto. Se Mertens rimane siamo tutti contenti, altrimenti bisogna andare oltre. I tifosi e i giornalisti valutano i giocatori per quello che hanno dato fino a ieri, ma le società pensano al futuro e devono agire pensando al domani. Devono capire cosa un giocatore può dare da oggi in poi”.