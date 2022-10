Corbo: "Spalletti per decantare troppo Ospina ha creato pregiudizi su Meret"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Antonio Corbo, giornalista

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Antonio Corbo, giornalista: "Nella gara Napoli-Torino, Spalletti ha dimostrato di aver studiato bene l’avversario perchè si è posto il problema delle marcature strette del Toro. La squadra di Juric con questo modo di giocare blocca la partita degli avversari a centrocampo, ma con la mossa Raspadori falso nuove, invece, Spalletti ha fatto da rampa di lancio sulle fasce laterali. Così facendo il Napoli ha cercato subito le fasce laterali, trascurate invece da Juric e infatti, tutti e tre i gol arrivano da ripartenza su fasce laterali. La partita l’ha persa Juric che si è fatto fregare da Spalletti.

Meret ha fatto una grande partita e così come ho elogiato il lavoro di Spalletti, devo anche dire che per decantare troppo Ospina ha creato dei pregiudizi su Meret. Per fortuna tutto questo è stato rimosso e superato e ad oggi con Meret, il Napoli ha un portiere affidabile.

Il Napoli ha trovato la squadra base e può cambiare qualche pedina a seconda delle esigenze.

Simeone o Raspadori? Non ho ancora studiato l’Ajax. Simeone mi piace e lo preferisco perché è una punta vera, ma c’è da capire come difende l’Ajax ad esempio, c’è da studiare la gara".