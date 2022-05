Corbo su Repubblica: "Spalletti si nega, ma una conferenza non è 'Domenica In'!"

Luciano Spalletti venerdì scorso, prima del match col Torino, non si è presentato in conferenza stampa lasciando spazio ai suoi collaboratori.

Luciano Spalletti venerdì scorso, prima del match col Torino, non si è presentato in conferenza stampa lasciando spazio ai suoi collaboratori. Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, ha commentato così per sua rubrica 'Il Graffio':

"Si coglie invece una certa delusione verso chi non lo asseconda nella liturgia della conquista. Per celebrarla comincia venerdì con una originale decisione: si nega ai cronisti per la formale conferenza. Voleva dare, spiega ora Spalletti, visibilità allo staff che tanti meriti ha sul terzo posto. Meritano la scena anche loro. Bella idea, ma se si superano due dubbi. Che una conferenza non sia un normale incontro professionale ma una riedizione di “Domenica In”. Che sia poi d’accordo anche il presidente. De Laurentiis nell’esplosiva settimana dopo il ko di Empoli domandava perché la squadra corresse meno delle altre. Chi allena il Napoli oltre Spalletti?".