Del Genio: "Mercato a saldo zero? Ma forse comunque si sarebbe fatto poco"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 a Linea Calcio parlando del famoso tema mercato a saldo zero per il Napoli a gennaio: "Io non credo che nelle idee del Napoli c'erano grossi investimenti a gennaio dopo quanto fatto in termini economici in estate. Non credo che il club voglia ricapitalizzare e ora gestirà mercato a saldo zero trovando soluzioni giuste con qualche prestito aggiustando l'organico che va solo valutato per quella che è la situazione del centrocampo, a meno che con ottimismo non si voglia pensare che si può continuare ancora così aspettando Gilmour e Anguissa.

Vediamo che succede. Magari se capita l'opportunità si può fare qualche operazione in futuro e occhio però anche alle liste. In sintesi non sarà un mercato dove il Napoli si potrà muovere facilmente. In linea di massima si andrà avanti con quelli che ci sono sperando di ritrovare quanto prima gli infortunati".