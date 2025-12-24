L'ultima idea di ADL: "Creiamo un gioco di Natale con giocatori e leggende del Napoli!"

Nel giorno della Vigilia di Natale, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per gli auguri a tutti i tifosi. Nel corso del suo intervento il patron azzurro ha lanciato la sua ultima idea per un gadget natalizio: "A Napoli il Natale è una festa continuativa che va dal 24 al 6 gennaio, è un continuo programmare cose deliziose che escono dalla cucina. Noi in famiglia eravamo più di 100 persone e giocavamo alla tombola, al mercante in fiera: mia nonna ci regalava le famose 500 lire in argento e noi nipoti ce le giocavamo a 7 e mezzo.

Oggi ho scritto a Tommaso Bianchini per un mercante in fiera con i giocatori del Napoli, mettendoci dentro anche delle leggende. Facciamo una cena con un grande mercante in fiera dove il primo premio lo devolviamo in beneficenza e gli altri premi a chi ha avuto più fortuna. Bianchini secondo me cavalca subito questa idea".