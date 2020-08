Coronavirus, De Magistris: "Con la riapertura delle scuole rischio caos. Soddisfatti per la ripresa del turismo"

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, intervistato da Rtl 102.5 nel corso di Non stop news, ha espresso il proprio timore per l'emergenza Covid che ci sarà settembre: "Finora abbiamo retto bene, il problema sarà con la ripresa dell'anno scolastico. Il rischio c'è perché la capienza è ridottissima, quindi c'è un rischio da una parte di aumento del traffico veicolare di autovetture, dall'altra che più persone cercheranno di salire comunque sui mezzi. Quindi noi sindaci, soprattutto quelli delle grandi città, siamo molto preoccupati che settembre possa essere molto difficile da gestire".

Sul Turismo: "Per come era messa la situazione noi siamo molto soddisfatti, con tanta gente ma con distanziamento e sicurezza sanitaria, si cominciano a vedere anche i turisti e ringrazio i napoletani".

Sui giovani di Napoli e dell'Italia: "Gli faccio i complimenti perché non era scontato che tanti ragazzi restassero con così tanto scrupolo a casa, e anche adesso con alcune eccezioni, certo alcune cose vanno riviste, ma io non me la sento di considerare i giovani un pericolo. La maggior parte si comporta correttamente, bisogna avere buon senso e senso di responsabilità, ma anche vivere e e imparare a convivere con il virus per molto tempo".