Coronavirus, il sottosegretario Zampa: "Il campionato di Serie A va sospeso"

"I protocolli che abbiamo sottoscritto parlano chiaro, il campionato di Serie A deve essere sospeso". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, parlando dei 14 positivi del Genoa. "Quando c'è un numero di positivi così alto - ha spiegato - non si può che fermare il campionato. I positivi non sono in grado di giocare, e possono contagiare altre persone. Il protocollo è stato sottoscritto anche dalla Federazione calcio". Lo riporta Sportmediaset.